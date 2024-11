Taxi, pubblicata graduatoria vincitori nuove licenze

Il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ha pubblicato la graduatoria dei vincitori del concorso relativo al rilascio delle 1000 nuove licenze Taxi, l’elenco degli esclusi e l’elenco dei candidati che non hanno superato la prova.

“Per quanto riguarda le 800 licenze ordinarie, 865 sono gli uomini vincitori, pari all’85,6%, e 115 le donne (14,4%). Degli 800, 537 (67,3%) erano sostituti alla guida; il 62,9% sono diplomati, l’11,1% laureati.

Per quanto riguarda le fasce d’età, la stragrande maggioranza dei vincitori, 433, ha un’età compresa tra i 40 e i 59 anni; 308 tra 20 e 39 e 59 oltre i 60 anni – ha dichiarato l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè – Per le licenze destinate a veicoli allestiti per il trasporto di persone con disabilità, 162 (81%) vincitori sono uomini, 38 donne; 72 (il 36%) erano sostituti alla guida. I diplomati sono il 59,9%, i laureati l’11%.

Sono 113, anche in questo caso la maggioranza, coloro i quali hanno un’età compresa tra i 40 e i 59 anni; 68 hanno tra i 20 e i 39 anni; 19 oltre i 60 anni“.

Gli elenchi e le determinazioni dirigenziali sono pubblicate sulle pagine del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti.

