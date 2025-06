Terme di Diocleziano, consegnate nuove casette per vendita libri

Consegnate agli operatori le chiavi delle nuove casette che ospiteranno nuovamente la vendita dei libri a via delle Terme di Diocleziano, nel Municipio I. Le 16 strutture di ferro battuto verde scuro sono state posizionate lungo la via divenuta pedonale.

Presenti alla consegna, la presidente del Municipio I Lorenza Bonaccorsi, la vicepresidente Alessandra Sermoneta e l’assessore al Commercio Jacopo Scatà.

L’intervento, dell’importo di circa 400 mila euro finanziato con fondi giubilari, si inserisce in un ampia opera di rigenerazione urbanistica di tutta la zona attorno alla stazione Termini e punta a creare un nuovo polo culturale non trascurando il decoro.

