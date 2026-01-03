Terrore a Sant’Angelo Romano: casa in fiamme, donna salvata sul balcone dai Carabinieri

Momenti di paura ieri mattina a Sant’Angelo Romano, dove un incendio divampato all’interno di un appartamento ha intrappolato una donna sul balcone della propria abitazione, al primo piano di una palazzina in via Colle Lungo.

Le fiamme si sono sviluppate all’improvviso all’interno dell’alloggio, rendendo impossibile ogni via di fuga.

La donna, circondata dal fumo, è riuscita a raggiungere il balcone e a chiedere aiuto, restando bloccata all’esterno mentre l’incendio avanzava.

Il salvataggio improvvisato

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i Carabinieri della Tenenza di Guidonia Montecelio.

In assenza di mezzi adeguati per un intervento immediato, i militari non hanno esitato: recuperata una scala di fortuna, sono riusciti a raggiungere il balcone e a mettere in salvo la donna, portandola lontano dal pericolo.

Un intervento rapido e decisivo che ha evitato conseguenze ben più gravi.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Poco dopo sono giunti anche i Vigili del Fuoco di Tivoli, che hanno domato l’incendio e avviato gli accertamenti per risalire alle cause del rogo, ancora in fase di verifica.

Durante le operazioni di spegnimento, all’interno dell’appartamento sono state rinvenute tre bombole di GPL, prontamente rimosse e messe in sicurezza per scongiurare ulteriori rischi.

Le condizioni della donna e l’abitazione inagibile

La donna, che aveva inalato del fumo, è stata assistita sul posto dal personale del 118, senza necessità di trasporto in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

L’abitazione, però, ha riportato danni tali da essere dichiarata inagibile per almeno 48 ore, il tempo necessario per completare le verifiche strutturali e di sicurezza.

