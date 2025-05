TIM Summer Hits 2025 a Piazza del Popolo

La grande musica dei TIM Summer Hits inaugura l’inizio della bella stagione e scende in piazza per portare le novità che la animeranno direttamente nel cuore della Capitale.

Quattro appuntamenti serali che fanno nuovamente di Roma la città protagonista dell’estate 2025. Sabato 7, domenica 8, lunedì 9 e martedì 10 giugno Piazza del Popolo ospiterà i grandi protagonisti della musica italiana.

Un’incredibile occasione aperta a tutti per cantare e ballare i successi musicali che saranno la colonna sonora estiva.

Si confermano alla conduzione per il secondo anno consecutivo Carlo Conti affiancato dalla ormai padrona di casa Andrea Delogu.

TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da Friends Tv in collaborazione con Roma Capitale.

