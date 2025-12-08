Tor Bella Monaca, inaugurazione degli spazi rinnovati di Cubo Libro

Giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 16:00, inaugurazione degli spazi rinnovati di Cubo Libro, biblioteca popolare, centro educativo, punto di riferimento per gli abitanti di Tor Bella Monaca.

La rigenerazione educativa continua!

