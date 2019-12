Torna il Festival sull’Ambiente del Municipio V

Ritorna FESTAM, il Festival sull’Ambiente del Municipio V.

Giunto alla terza edizione, quella di quest’anno sarà quella più grande di sempre.

Dal 14 al 22 dicembre su tutto il territorio si susseguiranno eventi, laboratori e incontri per sensibilizzare sul tema della sostenibilità ambientale.

Ad anticiparlo l’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, Dario Pulcini: “Come Amministrazione cerchiamo di promuovere continuamente occasioni aperte a tutta la cittadinanza per parlare di ambiente e di economia circolare. Cambiare si può e per farlo si deve partire dal modificare le piccole abitudini, vivendo in maniera più ecosostenibile. Rispettare il pianeta significa rispettare l’umanità e, soprattutto, proteggere il nostro futuro. Come abbiamo scritto sulla locandina “Alla natura si comanda solo ubbidendole”, (celebre frase di Francis Bacon) dobbiamo rispettare di più le regole della natura che sa già come operare al meglio. Bisogna quindi solo assecondarla e, per farlo, dobbiamo conoscerla”.

Il Festival ha come scopo proprio quello di far avvicinare tutti alle “regole” della natura: conoscere l’ecosistema è il primo modo per tutelarlo. Pulcini ha poi concluso: “Per sensibilizzare il maggior numero di persone, organizzeremo incontri e dibattiti sulla sostenibilità ambientale. A breve comunicheremo nel dettaglio le varie iniziative che si susseguiranno dal 14 al 22 dicembre”.