Tradizioni, feste e borghi: oltre 2 milioni dalla Regione Lazio per 376 eventi in tutto il territorio

Un investimento da oltre 2 milioni di euro per tenere vive le tradizioni, sostenere la cultura locale e promuovere il turismo dei borghi.

La Regione Lazio finanzierà 376 iniziative promosse da Comuni e Pro Loco per l’anno 2025, destinate a valorizzare le radici storiche, artistiche, religiose e popolari del territorio.

La misura, approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore al Turismo Elena Palazzo, rientra nell’attuazione dell’articolo 31 della legge regionale n. 26/2007 e prevede una dotazione complessiva di 2.068.000 euro.

I contributi — variabili da 5mila a 18mila euro — saranno assegnati sulla base del punteggio ottenuto dai singoli progetti.

Palazzo: “Tradizione e turismo, un binomio che fa crescere il Lazio”

«Con questa misura – spiega l’assessore al Turismo Elena Palazzo – vogliamo rafforzare il legame tra cultura, identità e sviluppo locale. Le feste popolari, le rievocazioni storiche, le sagre e i riti religiosi rappresentano l’anima dei nostri borghi e delle nostre città. Sono occasioni di partecipazione e, allo stesso tempo, potenti motori di attrazione turistica».

L’obiettivo, sottolinea Palazzo, è quello di promuovere un modello di turismo diffuso e sostenibile, capace di mettere al centro le persone, le tradizioni e le esperienze autentiche: «È un modo concreto per far crescere il Lazio partendo dalla sua storia e dalle sue eccellenze».

Un mosaico di identità locali

Dal litorale alle isole, dai borghi arroccati ai centri delle cinque province, il sostegno regionale coprirà l’intero territorio del Lazio, dando linfa a centinaia di manifestazioni che raccontano la ricchezza e la varietà del patrimonio culturale e turistico della regione.

Un mosaico di storie e comunità che, grazie a questo intervento, continueranno a tenere accesa la fiamma delle tradizioni locali, trasformandole in opportunità di crescita e in esperienze da vivere e condividere.

