Trasporti e fondi europei, Roma prova a convincere Bruxelles: il commissario alla Mobilità Tzitzikostas in visita al Campidoglio

Una Capitale più sostenibile e meglio collegata, capace di accogliere milioni di turisti ogni anno e, allo stesso tempo, garantire una qualità della vita dignitosa ai propri cittadini. Questo l’obiettivo – ambizioso, ma sempre più necessario – al centro dell’incontro avvenuto giovedì 26 giugno tra il commissario europeo alla Mobilità, Apostolos Tzitzikostas, il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore Eugenio Patanè, nella Sala delle Bandiere del Campidoglio.

La visita istituzionale del commissario – in città per una serie di confronti legati al nodo trasporti – ha avuto un chiaro obiettivo politico: convincere Bruxelles che Roma ha bisogno urgente di più risorse per adeguarsi agli standard delle altre capitali europee.

“È stata una sessione di lavoro intensa”, ha raccontato Patanè sui social, sottolineando l’importanza di un confronto “franco e diretto” per fare emergere le criticità sistemiche del trasporto romano.

Dai fondi per la progettazione alle risorse per l’innovazione tecnologica e la sostenibilità, l’assessore ha parlato della necessità di “un cambio di passo” europeo nel riconoscere il peso delle metropoli-capitale e la loro specificità rispetto al resto del territorio.

Durante il tavolo, sono stati illustrati al commissario Tzitzikostas i principali progetti in cantiere: nuove linee tramviarie, l’estensione della rete metropolitana, investimenti sulla mobilità elettrica e ciclopedonale, ma anche i problemi ancora aperti legati alla mancanza di fondi strutturali e alla lentezza dei procedimenti autorizzativi.

La visita del commissario arriva in un momento cruciale, con il Giubileo 2025 e la necessità di accelerare i cantieri strategici per reggere l’impatto dell’afflusso turistico.

Proprio per questo Patanè ha sottolineato come Roma stia lavorando all’interno del Polis Network, un gruppo europeo che raccoglie le città impegnate nella mobilità urbana sostenibile e che è attualmente presieduto proprio dalla Capitale.

“Abbiamo chiesto – ha spiegato Patanè – una collaborazione più diretta tra le città e la Commissione europea, la possibilità di influire sulle scelte che riguardano gli investimenti urbani e, soprattutto, politiche specifiche per le grandi capitali”.

Un incontro, quindi, che non è solo simbolico. Roma prova a far sentire la sua voce in Europa, consapevole che il vero rilancio del trasporto pubblico locale passerà anche da Bruxelles.

