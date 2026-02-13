Trasporti Lazio, arrivano 16 milioni per le agevolazioni tariffarie 2026
La Giunta regionale approva il piano proposto dall'assessore Ghera. Confermati i criteri ISEE per i nuovi abbonamenti "Metrebus Plus"
La Regione Lazio rafforza il sostegno alla mobilità dei cittadini a basso reddito con un investimento straordinario e un aggiornamento del sistema tariffario.
La delibera approvata oggi, venerdì 13 febbraio 2026, mette a disposizione 16 milioni di euro per garantire la continuità delle esenzioni sugli abbonamenti del trasporto pubblico regionale, in linea con la recente riorganizzazione delle Unità di Rete (UdR).
Il piano finanziario
Il fondo da 16 milioni coprirà le agevolazioni per l’annualità 2026, con l’obiettivo di compensare i minori introiti delle aziende di trasporto pubblico operanti sul territorio:
-
Beneficiari: operatori come Cotral, ATAC, le ferrovie regionali e i gestori locali.
-
Finalità: assicurare che gli sconti a favore di categorie protette e utenti con reddito basso non compromettano l’equilibrio economico delle aziende.
Nasce “Metrebus Plus”
La novità principale riguarda il sistema tariffario, che si evolve per riflettere la nuova organizzazione del trasporto regionale:
-
Integrazione totale: “Metrebus Plus” sostituisce il modello precedente, uniformando le tariffe dei diversi vettori sotto l’ombrello delle Unità di Rete introdotte con la delibera dello scorso anno.
-
Continuità dei criteri: non cambiano le soglie ISEE né le modalità di accesso stabilite nel 2017. Le agevolazioni restano valide anche per gli abbonamenti annuali del nuovo sistema.
Il commento dell’assessore
L’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha sottolineato il valore sociale della misura:
«L’integrazione delle agevolazioni è necessaria per garantire un sistema tariffario coerente con il nuovo modello di Unità di Rete, favorendo sempre le fasce sociali più deboli.»
