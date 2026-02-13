Trasporti Lazio, arrivano 16 milioni per le agevolazioni tariffarie 2026

La Regione Lazio rafforza il sostegno alla mobilità dei cittadini a basso reddito con un investimento straordinario e un aggiornamento del sistema tariffario.

La delibera approvata oggi, venerdì 13 febbraio 2026, mette a disposizione 16 milioni di euro per garantire la continuità delle esenzioni sugli abbonamenti del trasporto pubblico regionale, in linea con la recente riorganizzazione delle Unità di Rete (UdR).

Il fondo da 16 milioni coprirà le agevolazioni per l’annualità 2026, con l’obiettivo di compensare i minori introiti delle aziende di trasporto pubblico operanti sul territorio:

La novità principale riguarda il sistema tariffario, che si evolve per riflettere la nuova organizzazione del trasporto regionale:

L’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha sottolineato il valore sociale della misura:

