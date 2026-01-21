Trasporti Lazio, cambia la Valle del Sacco: nuovi orari e percorsi in 12 Comuni

Una gestione più flessibile, meno frammentata e più attenta alle esigenze quotidiane dei pendolari.

Entra in vigore da domani giovedì 22 gennaio, la rimodulazione dell’Unità di Rete (UdR) 3, un intervento che interesserà migliaia di cittadini della provincia di Roma senza aumentare i chilometri percorsi, ma redistribuendoli in modo più funzionale.

L’obiettivo dichiarato è migliorare le coincidenze con le stazioni ferroviarie, rendendo il trasporto pubblico locale più affidabile e competitivo rispetto all’auto privata.

I Comuni coinvolti

Le modifiche riguardano un’area vasta dei Monti Prenestini e Lepini, coinvolgendo i comuni di:

Sgurgola, Rocca Santo Stefano, Bellegra, Olevano Romano, Cave, Valmontone, Rocca di Cave, Castel San Pietro Romano, Capranica Prenestina, Palestrina, Labico e Zagarolo.

Un bacino territoriale articolato, caratterizzato da forti flussi pendolari verso Roma e le principali direttrici ferroviarie.

Le linee interessate

Tra gli interventi più rilevanti segnalati da Astral, che coordina il sistema:

Linea LA6 : il percorso viene riorganizzato collegando Rocca di Cave alla stazione ferroviaria di Labico, con passaggio da Palestrina.

Linea LA7: rimodulazione degli orari tra Rocca Santo Stefano e la stazione di Valmontone, attraversando Bellegra e Olevano Romano.

Le modifiche puntano a ridurre i tempi morti e a rendere più affidabili i collegamenti treno-bus, uno dei punti critici segnalati dagli utenti.

Verso la Valle dell’Aniene

Il processo di revisione non si ferma qui. Proprio domani si chiuderà il ciclo di incontri tra Regione, Astral e i sindaci della UdR 5 – Valle dell’Aniene.

Le prime modifiche operative per questo quadrante sono attese già dalla prossima settimana, secondo il modello della “sperimentazione continua” promosso dalla Giunta regionale guidata da Francesco Rocca.

Che cosa sono le Unità di Rete

Le UdR rappresentano il nuovo perno della mobilità regionale extraurbana, pensato per superare la logica dei servizi comunali isolati:

Bacini omogenei: il Lazio è suddiviso in 11 UdR (esclusi i capoluoghi), con servizi intercomunali che non si fermano più ai confini amministrativi.

Gestione e controllo: Astral governa i contratti e monitora la qualità del servizio; Cotral ha ridisegnato le linee extraurbane per integrarle con le reti locali.

Biglietto unico: con il Metrebus Plus è possibile viaggiare all’interno delle UdR e integrarsi con il sistema Metrebus Roma e Lazio.

Rinnovo della flotta: il piano prevede l’arrivo di 800 nuovi autobus ecologici, dotati di GPS per garantire tempi di attesa più certi.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.