Tre Comuni “Memorial Camillo Valentini” a Pescocostanzo

Il 28 luglio 2019 in Abruzzo si corre la 14ᵃ edizione della Tre Comuni “Memorial Camillo Valentini” Una gara alla quale prendono parte anche numerosi atleti romani

Gara competitiva itinerante di 15 km con partenza a Pescocostanzo, attraversamento di Rivisondoli e Roccaraso per terminare a Pescocostanzo. Il percorso è lo stesso delle edizioni precedenti, asfalto, sterrato, sentieri di montagna e i famosi 300 gradini.

La manifestazione sportiva è organizzata dalla società ASD podistica 2000 Alto Sangro con il patrocinio del comune di Pescocostanzo, Comune di Rivisondoli, Comune di Roccaraso e in collaborazione con CSEN e BCC Roma Credito Cooperativo.

La gara dei “Tre Comuni” della provincia dell’Aquila è conosciuta anche come la corsa dei “300 gradini” è molto partecipata, tantissimi gli atleti che arrivano dai paesi limitrofi, ma ogni anno è facile affiancare concorrenti di altre regioni d’Italia in modo particolari atleti Laziale, molti di essi si trovano sul posto per la villeggiatura, invece altri vengono appositamente in Abruzzo per aver sentito parlare della gara oppure per ripetere l’esperienza.

Certo è che la “Tre Comuni” è una delle migliori gare di 15 km che si svolge in Abruzzo, per l’accoglienza, l’organizzazione, il percorso, i ristori, i premi, e il luogo affascinate, paragonabile a quelli Svizzeri.

La gara si svolgerà domenica 28 luglio 2019 con ritrovo alle ore 08:00 in PESCOCOSTANZO, partenza gara giovani ore 09:00, competitiva, ore 10:00. Tempo max di percorrenza:2 ore. La competitiva è aperta a tutti i tesserati FIDAL e agli ENTI di Promozione Sportiva in regola con il tesseramento 2019. Nella medesima mattinata si svolgerà anche una passeggiata non competitiva di km 6.

Iscrizioni: tramite email: tre comini@csenabruzzo.net o a mezzo fax 0872590249. I liberi possono iscriversi solo se muniti di idonea tessera per singoli valida per il 2019 e con certificato medico da presentare al ritiro del pettorale. Le iscrizioni dei gruppi devono essere complete di tutti i dati anagrafici degli atleti e vanno fatte su carta intestata della società di appartenenza con firma del presidente attestante d’idoneità alla pratica sportiva e il tesseramento degli atleti stessi.

Le iscrizioni scadono alle ore 22:00 del 25 luglio 2019 e non sono ammesse iscrizioni il giorno della gara ad eccezione della gara ragazzi e della passeggiata non competitiva.

Il costo delle iscrizioni della gara competitiva è di euro 10.00, passeggiata non competitiva euro 5.00, gara ragazzi euro 3.00 con pacco gara. Il pagamento dovrà essere effettuato dal Presidente o da un delegato della società ed ha l’obblico di ritirare in unica soluzione l’intera busta dei pettorali. Le quoti d’iscrizioni non sono rimborsabili.

Premiazioni: i premi di classifica generale e quelli di categoria non sono cumulabili. Saranno premiati i primi tre uomini e alle prime tre donne assolute. Saranno premiati i primi 10 uomini di ogni categoria e le prime 7 donne di ogni categoria.

Inoltre le Amministrazioni dei comunali di Pescocostanzo, Rivisondoli, e Roccaraso offrono alle prime 10 società con un minimo di 25 atleti classificati alla gara competitiva, il seguente rimborso iscrizioni: 1^ classificata 100 pettorali, – 2^ classificata 80 pettorali, – 3^ classificata 60 pettorali- 4^classificata 50 pettorali – 5^ classificata 40 pettorali – 6^ classificata 35 pettorali – 7^ classificata 30 pettorali – 8^ classificata 25 pettorali – 9^ classificata 20 pettorali – 10^ classificata 10 pettorali.

Inoltre l’Amministrazione comunale di Roccaraso, offre alle prime 3 società extraregionali, con un minimo di 25 atleti classificati alla gara competitiva , il seguente rimborso iscrizioni: 1^ classificata 50 pettorali, – 2^ classificata 30 pettorali, – 3 ^ classificata 20 pettorali.

I Rimborsi saranno erogati entro il 30 agosto 2109

Per eventuale pernottamento in convenzione gara al costo di euro 30,00 le seguenti strutture ricettive: Pescocostanzo lo Chalet 338.156787911, Fiore di Pesco 333.26098839, Fiocco di Neve 339.4358086 , Garni i Tre Monti 0864.69539, Archi del Sole e S. Rocco 0864. 640019

Comune di Rivisondoli: Cipriani Park Hotel 0864.641105, Hotel S. Miglia 0864.49627.

Roccaraso: Tiffany 0864.619511, Reale 0864.462349, Excelsior 0864.602351, Vetta d’Abruzzo 0864.62695, Sporting 0864.602358, Suisse 0864.602347. Triete 0864.602346, Holidays 0864. 62063

Per info: Presidente Antonio Liberatore 37.2886488