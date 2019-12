 “Triathlon e Ironman” di Matteo Simone

Il dott. Matteo Simone, psicologo dello sport, ha presentato il suo nuovo libro “Triathlon e Ironman” nel corso di una bellissima serata presso Caffettiamo in via Olevano Romano.

All’evento erano presenti molti ospiti tra i quali i campioni triatleti Fabrizio Terrinoni, Stefano Spina, Alessandra Lippa e la campionessa Italiana di triathlon, Beatrice Mallozzi. Beatrice è campionessa del mondo juniores.

Ognuno di loro ha raccontato la propria esperienza, come spesso accade, gli appuntamenti per la presentazione dei libri di Matteo Simone si trasformano in momenti di apprendimento per gli sportivi, ascoltando le esperienze degli appassionati di triathlon ed Ironman come i maratoneti Flavio Gioia, Pino Sassano e Donatella Cuomo presenti in sala.

Matteo Simone ha spiegato ai presenti che nei suoi libri, si trovano annotazioni sulla sue personali esperienze sportive, ma lo scrittore ha tenuto a precisare che molti capitoli sono stati scritti grazie ai tanti amici disposti a raccontare le loro prove sportive.

Al termine a tutti gli ospiti è stato offerto un gradito buffet.