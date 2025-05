Tris Quartè Quintè a Capannelle: in pista l’handicap Premio Mister Tudor

Il rumore degli zoccoli che battono sull’erba, le grida degli scommettitori, il fascino antico delle corse. Ancora una volta, l’Ippodromo Capannelle si trasforma in un palcoscenico di emozioni e adrenalina pura.

Sei le corse in programma domenica 11 maggio per questo nuovo appuntamento con il galoppo, che si preannuncia intenso, combattuto e soprattutto appassionante.

Tra handicap e prove a vendere, occhi puntati sul Premio Mister Tudor, la gara di giornata scelta come Tris Quartè Quintè, un handicap sui 1200 metri riservato ai tre anni che promette spettacolo e sorprese fino all’ultimo metro.

La pista dritta sarà teatro di una sfida incerta e affollata, come piace agli appassionati, con partenti agguerriti e scuderie pronte a giocarsi ogni carta.

I Gentlemen e le Amazzoni si preparano al via nella loro prova dedicata, riportando in scena un’eleganza sportiva d’altri tempi, fatta di passione pura e legame col cavallo.

In attesa della grande festa di domenica 18 maggio – quando l’Ippodromo ospiterà la prestigiosa UAE President Cup, gruppo II per purosangue arabi –Capannelle continua a offrire un punto fermo nella vita sportiva della Capitale. Un luogo dove il tempo si ferma tra l’attesa della partenza e l’esplosione della volata finale.

