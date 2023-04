Tulipark, come salvare il mondo (e la periferia) con la bellezza

I tre fratelli Votadoro Gaetano, Davide e Filippo, originari di Niscemi (CL), nel 2018 a.c. (ante covid) pensarono di allestire a Prima Porta un campo di tulipani importati dall’Olanda, ma già l’anno dopo, scoprendo la “periferia” del V Municipio, si sono stabilmente domiciliati per oltre un mese in Villa De Sanctis.

Imprenditori coraggiosi, hanno resistito alla pandemia e, ultimamente, alle intemperie di un aprile bizzarro e con temperature mediamente inferiori rispetto agli altri anni.

“A Niscemi gestiamo l’azienda di famiglia, la FloraNixena” – ci dice Davide – “dove per tutto l’anno coltiviamo piante e fiori da esportare in tutta Italia…ci siamo innamorati di questa parte di Roma, cosicché dal 2019, da metà marzo a metà aprile, i cittadini romani (e non solo) possono ammirare e raccogliere direttamente sul campo ben 450.000 tulipani di ben 75 varietà. Quest’anno, con queste condizioni climatiche, pensiamo di rimanere aperti fino alla fine aprile”.

Oramai gli abitanti di Villa De Sanctis si sono abituati a vedere gli allegri colori dei tulipani, così come il tulipano enorme di legno, il mulino a vento, lo zoccolo olandese (klompen), la mucca di legno.

Quest’anno inoltre c’è tutto un percorso con cartelli, che illustrano e spiegano come sia nata la passione per il tulipano in tutto il mondo e come ciò abbia provocato la bolla speculativa (forse la prima del capitalismo moderno) nel 1936-1937.

Anche quest’anno ci saranno i tradizionali balli olandesi organizzati dal Rome International Dance Accademy, il laboratorio per insegnare a grandi e bambini come coltivare il prezioso fiore, le visite guidate per le scolaresche, la zona ristoro con tipici cibi olandesi (v. precedente nostro articolo), le panche e i tavoli per riposarsi e/o mangiare in assoluta tranquillità

Insomma c’è tutto quello che occorre per passare un bel (tempo permettendo) pic-nic con la famiglia, incredibilmente lontani dal traffico e dai rumori della metropoli, in una periferia centro della “grande bellezza”.

Anna Onori, Henos Palmisano