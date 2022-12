Una passeggiata nel Mercatino di Natale di Colli Aniene

L’Immacolata è stata la giornata in cui le artigiane hanno dato via ad un coloratissimo mercatino natalizio a Colli Aniene in viale Ettore Franceschini, pedonalizzato per l’occasione nel tratto da via Meuccio Ruini a via Sommovigo.

Passeggiare fra gli stand della “Mostra mercato aspettando il Natale” è un vero piacere complice sicuramente la simpatia delle varie espositrici che hanno messo in mostra le loro creazioni e per l’atmosfera natalizia che si respira in ogni angolo.

Artigianato al femminile nasce nel 2008 a Roma con lo scopo di promuovere le abilità creative di hobbiste ed artigiane.

La maggior parte dei prodotti esposti infatti nasce proprio dalle menti e dalle abilità artigianali di alcune donne che hanno saputo combinare sapientemente idee e manualità.

Per chi è alla ricerca di accessori natalizi unici, vista la produzione artigianale, qui si trova nel posto giusto.

Addobbi di ogni genere danno la possibilità di arricchire le proprie case in modo originale aiutando un settore italiano molto importante che è quello dell’artigianato.

Non solo addobbi e accessori natalizi, ma anche abbigliamento, borse, accessori da donna e stand gastronomici.

Il programma non prevede però solo le esposizioni delle artigiane, ma anche intrattenimento a tema e laboratori creativi per i più piccoli rendendo l’offerta interessante per tutta la famiglia, fino alle ore 20:00.