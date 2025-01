Quando si parla di Servizio Civile Universale, non si parla solo di lavoro: si parla di un’esperienza unica, capace di arricchire profondamente chi decide di viverla. Questa opportunità offre la possibilità di mettersi in gioco, di scoprire nuovi mondi e, soprattutto, di fare la differenza.

E oggi vogliamo raccontarti di una realtà speciale: il Servizio Civile con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Roma (UICI).

Se hai tra i 18 e i 28 anni, questo potrebbe essere il momento perfetto per iniziare un percorso che non solo ti darà strumenti concreti per il futuro, ma che ti permetterà anche di crescere come persona, vivendo a stretto contatto con una comunità che ha tanto da insegnare.

Cos’è il Servizio Civile Universale?

Il Servizio Civile Universale è un progetto rivolto ai giovani, pensato per promuovere la cittadinanza attiva, la solidarietà e l’inclusione. In pratica, è un’opportunità per dedicare parte del proprio tempo e delle proprie energie a un progetto di utilità sociale, ricevendo in cambio non solo un compenso economico, ma anche competenze e relazioni che dureranno tutta la vita.

Nel concreto, il servizio civile ti permette di collaborare con enti, associazioni e organizzazioni che lavorano per il bene comune. Che si tratti di attività nel sociale, nella cultura, nell’educazione o nell’ambiente, l’obiettivo è sempre quello di lasciare un segno positivo nella comunità. Ed è proprio qui che l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti entra in gioco.

Il Servizio Civile con l’UICI Roma

L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Roma è una realtà che da anni si dedica a migliorare la qualità della vita delle persone non vedenti e ipovedenti, abbattendo le barriere che ostacolano la loro piena inclusione nella società. Grazie al Servizio Civile, hai la possibilità di entrare in questo mondo e di contribuire attivamente alla loro missione.

Per il 2025 sono disponibili 63 posti per giovani motivati e desiderosi di fare la differenza. L’impegno richiesto è di 25 ore settimanali, e è previsto un compenso mensile di 507,30 euro. Ma attenzione: ciò che riceverai in termini di crescita personale vale molto più di ogni altra cosa.

Cosa si fa concretamente?

Il servizio presso l’UIC di Roma è variegato e stimolante. Tra le attività principali ci sono:

– Supporto quotidiano: Aiutare persone non vedenti o ipovedenti nelle loro attività giornaliere, come accompagnarle a svolgere commissioni o a partecipare a eventi.

– Organizzazione di eventi: Collaborare alla pianificazione e alla realizzazione di iniziative culturali, sportive e sociali che promuovano l’inclusione.

– Assistenza nelle attività educative: Partecipare a progetti di sensibilizzazione nelle scuole e nelle comunità per aumentare la consapevolezza sulle difficoltà vissute da chi ha disabilità visive.

– Supporto amministrativo: Affiancare il personale dell’associazione nelle attività di ufficio, imparando così anche competenze gestionali utili per il futuro.

Cosa ti lascia questa esperienza?

Chi ha già svolto il servizio civile racconta di un percorso trasformativo, capace di cambiare il modo in cui si guarda alla vita. Ma cosa lascia davvero questa esperienza?

1. Crescita personale

Il servizio civile ti mette a contatto con realtà che forse non conoscevi, aiutandoti a sviluppare empatia, pazienza e capacità di ascolto. Lavorare con persone non vedenti o ipovedenti ti fa capire quanto sia importante abbattere i pregiudizi e costruire relazioni basate sulla fiducia e sul rispetto reciproco.

2. Competenze professionali

Durante il servizio civile acquisirai competenze che possono arricchire il tuo curriculum: capacità organizzative, gestione del tempo, problem solving e lavoro di squadra. Questi sono strumenti che ti saranno utili in qualsiasi contesto lavorativo.

3. Relazioni autentiche

Il servizio civile ti permette di stringere legami autentici, sia con le persone che aiuti, sia con gli altri volontari e collaboratori. Molti raccontano che le amicizie nate in questo contesto diventano spesso rapporti duraturi.

4. Soddisfazione personale

C’è una gioia unica nel sapere che il tuo impegno ha migliorato la giornata di qualcuno. Questo senso di realizzazione è qualcosa che porterai sempre con te.

Perché scegliere il Servizio Civile ora?

Viviamo in un mondo sempre più veloce e individualista, dove a volte è facile perdere di vista ciò che conta davvero. Il Servizio Civile ti offre l’opportunità di fermarti, riflettere e fare qualcosa che abbia un impatto reale. Non è solo un modo per riempire un anno della tua vita, ma una vera e propria esperienza di crescita, che ti prepara a essere un cittadino più consapevole e attivo.

Inoltre, l’impegno è compatibile con altre attività, come lo studio o lavori part-time, grazie alle 25 ore settimanali previste. E il compenso mensile ti permette di avere una certa autonomia economica, senza dimenticare che molti volontari trovano anche opportunità di lavoro futuro grazie alle competenze e alle connessioni acquisite.

Come partecipare?

Candidarsi è semplice. Per accedere al Servizio Civile con l’UICI di Roma, è necessario:

Avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni.

Compila la domanda esclusivamente online su https://domandaonline.serviziocivile.it

Inviarla entro il 18 febbraio 2025 (non aspettare l’ultimo momento!).

Se non sei sicuro di come procedere, non preoccuparti la sezione dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Roma ti offre supporto per la compilazione della domanda In presenza (su appuntamento), tramite WhatsApp/Telefono: 353 3030784 oppure via email: serviziocivile@uicroma.it

Un invito a metterti in gioco

Il Servizio Civile Universale non è solo un’opportunità per aiutare gli altri, è anche un dono che fai a te stesso. Decidere di dedicare un anno della tua vita a un progetto come quello dell’UICI di Roma significa investire nel tuo futuro, arricchire il tuo bagaglio di esperienze e fare la differenza in una comunità che ha bisogno del tuo entusiasmo.

Quindi, se stai cercando un modo per uscire dalla tua zona di comfort, conoscere persone straordinarie e imparare qualcosa che i libri non insegnano, non perdere questa occasione.

I 63 posti disponibili ti aspettano, ma non aspettare troppo: questa è la tua chance di fare parte di qualcosa di grande.

Preparati a un viaggio che non dimenticherai mai. Il Servizio Civile con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Roma ti aspetta!

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.