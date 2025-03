Universitari del Lazio: contributi alloggio per 3243 vincitori grazie al Fondo Sociale Europeo Plus

DiSCo e Regione Lazio rendono noto che, attraverso l’attuazione del Programma Fondo Sociale Europeo Plus, tutti gli studenti dichiarati idonei sono vincitori del contributo Alloggio 2024/2025 senza ricorrere ad ulteriori scorrimenti, come avvenuto negli anni precedenti.

In tutto sono 3243 gli studenti vincitori per un importo complessivo di quasi nove milioni di euro. Si tratta di risorse fondamentali a sostegno degli studenti per fronteggiare le spese di locazione degli immobili situati nella Regione Lazio.

«Questa iniziativa rappresenta una risposta concreta alle necessità dei nostri studenti. Siamo orgogliosi di poter garantire il supporto a tutti gli idonei, rendendo più agevole la loro permanenza nel percorso universitario.

Desidero anche ringraziare tutti i dipendenti di DiSCo Lazio per il loro straordinario impegno che ha reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo», spiega il presidente di DiSCo Lazio, Simone Foglio.

«Le risorse destinate agli alloggi sono fondamentali per gli studenti fuori sede che spesso sono chiamati a fare sacrifici per poter studiare nelle università del Lazio. L’investimento testimonia l’impegno di Governo e Regione Lazio per ridurre le disuguaglianze e potenziare le opportunità formative nella nostra Regione.

Favorire il diritto allo studio significa anche potenziare l’attrattività del nostro sistema universitario e innalzare la percentuale di laureati incrementando occupazione, attrattività e competitività del territorio regionale», sottolinea l’assessore all’Università, Luisa Regimenti.

«All’insegna della responsabilità che caratterizza questo assessorato siamo da sempre impegnati, con tutta la giunta guidata dal presidente Rocca, e sin dall’inizio del nostro insediamento, a mettere in campo tutte le azioni necessarie al fine di dare risposte concrete agli studenti nel pieno rispetto del diritto allo studio di cui l’accesso agli alloggi è parte integrante. Implementare i servizi per le nostre comunità è la strada che continueremo a perseguire», spiega l’assessore regionale al Lavoro, alla Scuola e alla Formazione, Giuseppe Schiboni.

