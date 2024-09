Vandalizzati nuovamente gli asili nidi a Centocelle: il Municipio V resta il più colpito

Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre, un’ondata di vandalismo e furti ha colpito sei strutture educative nel municipio V di Roma, lasciando dietro di sé un panorama di distruzione e disagi.

I nidi “Ape Birichina”, “I Giocosi Anatroccoli”, “Ghirigò”, “L’Albero Azzurro”, “Il Sole” e la scuola dell’infanzia di viale De Chirico sono stati presi di mira dai ladri, con danni che hanno messo a dura prova il regolare avvio delle attività.

Tra le strutture devastate, il nido “I Giocosi Anatroccoli” è stato particolarmente colpito. “Non c’è un’aula che non sia stata devastata. I danni sono enormi, e il sistema di allarme, recentemente installato dal Simu, è stato tranciato”, ha spiegato Cecilia Fannunza, assessora municipale alla Scuola. La devastazione ha comportato un ritardo significativo nell’ingresso dei bambini, creando notevoli disagi per le famiglie.

Il nido “I Giocosi Anatroccoli” non è nuovo a episodi del genere. Già in passato, il complesso aveva sofferto per furti e vandalismi, aggravati dalla situazione di degrado della zona circostante, frequentata da tossicodipendenti e prostitute. Questa area, ormai da un anno, è diventata un bersaglio ricorrente per i malviventi, con un impatto diretto sulle famiglie e sui piccoli utenti delle strutture.

La situazione è diventata insostenibile, e l’assessora Fannunza ha espresso il suo disappunto: “Questa situazione è diventata esasperante. Non possiamo continuare così. Il presidente del municipio, Mauro Caliste, ha chiesto più volte un intervento mirato per le zone più colpite, come il quadrante Togliatti-Quarticciolo, ma non abbiamo visto risultati concreti.”

In risposta a questa emergenza, è stato elaborato un protocollo per collegare gli allarmi delle scuole e dei nidi al Numero Unico per le Emergenze (Nue), con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e garantire risposte più rapide.

Questo sistema dovrebbe essere operativo entro la fine di settembre. Tuttavia, come sottolineato dal minisindaco e dall’assessora, è essenziale che questo passo sia accompagnato da un incremento dei controlli delle forze dell’ordine nelle aree più vulnerabili per prevenire ulteriori episodi di furto e vandalismo.

