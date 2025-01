Venerdì 10 gennaio 2025 chiusura delle iscrizioni per la Corsa di Miguel

Venerdì 10 gennaio 2025 si chiuderanno le iscrizioni per partecipare alla XXVI edizione della Corsa di Miguel, che si chiamerà “Onda Donna” sarà la grande novità della Corsa di Miguel in programma il 19 gennaio 2025

La tradizionale gara Regionale su strada organizzata dal Club Atletica Centrale riservata agli iscritti alla F.I.D.A.L. ed enti di promozione sportiva riconosciuta dal C.O.N.I e dedicata al ricordo del maratoneta poeta argentino desaparecido Miguel Sanchez si svolgerà domenica 19 gennaio, la gara Regionale si correrà sulla distanza di 10 km si svolgerà nelle bellissime strade di Roma.

Il ritrovo è previsto dalle ore 7.00 allo Stadio Dei Marmi Pietro Mennea, partenza alle ore 9:30 da Lungotevere Maresciallo Diaz nel cuore del Foro Italico e l’arrivo nell’interno dello Stadio Olimpico, dove si concluderà anche la Strantirazzismo sui 3 chilometri che partirà alle 10.45 dal Ponte della Musica,

Sono previste cinque griglie di partenza: La prima desinata ai top runner pettorale colore nero, (poi in base all’andatura dell’atleta) la seconda griglia per la gara competitiva di 10km, pettorale colore verde, la terza per la gara competitiva di km 10 pettorale di colore azzurro, la quarta per la gara competitiva di 10 km colore rosso, per tutti i partecipanti alla corsa non competitiva di km 10 pettorale di colore bianco.

Il pettorale numero 1, sarà indossato da Edith Ventosilla Shaw, podista conosciutissima nell’ambiente del running con decine di partecipazioni a maratone e ultramaratone, ma anche per il suo impegno sociale come guida paralimpica per le persone ipovedenti. Simboleggerà anche l’anima mappamondo della Corsa, che ha cominciato a vivere in tante scuole di Lazio, Puglia, Calabria e Toscana con incontri che hanno come tema la bellezza delle differenze, la lotta al razzismo, il fascino dell’incontro fra persone di tutto il mondo attraverso lo sport. E a proposito di scuole, a febbraio tornerà il “1000 di Miguel” con la cifra record di 21.000 studenti romani iscritti a partecipare.

Ritiro pettorali: il pettorale e il pacco gara si potranno ritirare personalmente ( sia competitiva che non competitiva) tramite presentazione di un documento di riconoscimento nei giorni: venerdì 17 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 16.00 e sabato 18 gennio 2025 dalle ore 9.00 all ore 18.00 presso la Palestra Monumentale dell’Università di Roma Foro Italico Piazza Lauro De Bosis. Solo per chi proviene da fuori Reggione ilritiro del pettorale del pacco gara sarà consentito domenica 19 gennaio 2025 nei gazebo allestiti all’interno del Villaggio della corsa dalle ore 7.15 alle ore 08.45, previo appuntamento da concordare inviando un e-mail all’indirizzo iscrizioni@lacorsadimiguel.it . La richiesta potrà essere inviata entro e non oltre il 13 gennaio 2025.

