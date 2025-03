Venerdì 21 marzo sciopero di 24 ore: a rischio bus, tram e metro

Venerdì 21 marzo trasporto pubblico a rischio per lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dai sindacati Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb e Cub Trasporti.

A Roma l’agitazione coinvolgerà la rete Atac e i la rete periferica gestita dagli operatori privati. Il servizio sarà regolare durante le fasce di garanzia: da inizio servizio fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20.

Maggiori informazioni e aggiornamenti sul sito ATAC e Roma Servizi per la Mobilità .

