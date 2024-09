Ventunesimo Incontro Corale di Roma e del Lazio

La 21ª edizione dell’Incontro Corale di Roma e del Lazio si terrà sabato 5 ottobre 2024 alle ore 19.00 a Roma, presso la Chiesa di Dio Padre Misericordioso – Largo Terzo Millennio n. 8 a Tor Tre Teste.

L’appuntamento annuale è ideato e organizzato dal Coro Accordi e Note, nelle persone del Presidente Palmira Pasqualini e del Direttore del Coro, nonché Direttore Artistico della manifestazione, il M° Roberto Boarini, con la collaborazione de L’Incontro Associazione Culturale di Tor Tre Teste APS e del Centro Culturale Lepetit.

Un programma tutto dedicato al grande compositore Antonio Vivaldi. Verranno infatti eseguiti il Gloria RV589 e il Magnificat RV 611.

Gli ospiti di questa edizione saranno la Corale Polifonica Città di Anzio, Direttori M° David Masci e M° Michele Zanoni, e l’Ensamble strumentale del Centro Culturale Lepetit, diretta dal M° Boarini e formata da:

Flavia Massi, Leonardo Camiz, Emma Santagati – violini

Filippo De Luca – viola

Carlotta Babusci – violoncello

M° Giacomo Petraccini – pianoforte

“L’obiettivo permanente di questa più che ventennale iniziativa è molteplice: da un lato c’è la volontà di coinvolgere Cori e musicisti sempre diversi per offrire un programma mai ripetitivo, che spazi tra tutti i generi musicali, garantendo un livello di qualità alto; dall’altro c’è la crescita personale e professionale che viene alimentata dall’opportunità di cantare insieme ad altre realtà corali, condividendo tutte le emozioni che un’esibizione dal vivo regala; e non da ultimo il costante impegno nel proporre, nel territorio del nostro Municipio, eventi culturali accessibile a tutti, senza distinzioni di nessun tipo, in grado di lasciare qualcosa, che sia un sorriso, un brivido o un momento di commozione “ le parole di Palmira Pasqualini.

L’Ingresso è libero e gratuito.

Per info: 06.87081363 (dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00) culturalelepetit@gmail.com

