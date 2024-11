Via Portuense, riaperta la strada

È stata riaperta questo pomeriggio al traffico via Portuense nella tratta tra i civici 882 e 939. La misura di sicurezza era stata effettuata dal Gruppo “Marconi” della Polizia Locale di Roma Capitale, su indicazione dei Vigili del Fuoco, per la presenza di alberature pericolanti insistenti su un terreno privato.

Il Dipartimento dei Lavori pubblici in collaborazione con il Dipartimento Ambiente, il Municipio XI e i proprietari dell’area verde hanno avviato da subito un intervento congiunto per la messa in sicurezza dell’area. In una prima fase la società immobiliare responsabile dell’area privata ha predisposto le lavorazioni sulla parte di propria competenza.

Il Dipartimento Ambiente ha eseguito la potatura e l’abbattimento delle alberature pericolose poste ai lati della strada, dopo l’attento esame di due agronomi. Al termine di queste lavorazioni il Dipartimento Lavori Pubblici ha effettuato la pulizia dei franchi laterali, delle cunette e il rifacimento di tutta la segnaletica orizzontale e verticale sul tratto di strada interessato.

“Il lavoro effettuato ha permesso di riaprire la strada. Il deficit manutentivo dei privati ha, purtroppo, dato luogo ad alcune problematiche riguardanti le alberature sull’area privata, ma grazie ad un’ottima collaborazione tra i dipartimenti di Roma Capitale, abbiamo risolto il problema in tempi rapidi.

Ringrazio il Dip LlPp per avere agito con precisione e tempestivamente e l’Ambiente per il supporto e le azioni svolte; infine il Municipio XI per il coordinamento costante delle operazioni per restituire la strada ai romani”, dichiara l’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini.

“Come Municipio, pur non avendo competenze dirette su questi interventi, abbiamo coordinato le diverse attività seguendo passo passo le lavorazioni e cercando di renderle compatibili tra loro.

Ringrazio le assessore Segnalini e Alfonsi per il costante impegno e supporto garantito agli uffici per giungere alla riapertura della strada”, sottolinea il Presidente del Municipio XI Gianluca Lanzi.

