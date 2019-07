Via Roberto Lepetit sommersa dall’immondizia, da settimane

Riceviamo e pubblichiamo

“Sono ormai settimane – denuncia un nostro lettore I. M. – che via Roberto Lepetit si trova in questa situazione di degrado, cassonetti ormai al limite e molto pericolosi per la viabilità della strada, per altro a senso unico, marciapiedi impraticabili dai pedoni, costretti a camminare in mezzo alla strada, di sera topi e cornacchie che fanno banchetto nelle vicinanze.

“A nulla sono serviti segnalazioni e mail all’AMA, vi prego di fare qualcosa perché la situazione è veramente drammatica.”