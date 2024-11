Viabilità, riaprono via del Mare e via Ostiense

Dalle 6 di mercoledì 13 novembre riaprono, in entrambi i sensi di marcia, la via del Mare e la via Ostiense, in prossimità del ponte di scavalco del Fosso Colatore al chilometro 13+300. Lo comunica in una nota la Città Metropolitana di Roma.

Dopo le verifiche sulla struttura da parte di Anas, il passaggio sarà consentito solamente ai mezzi inferiori a 3,5 tonnellate, mentre rimarranno invariati, almeno fino ad inizio dicembre, i percorsi alternativi predisposti da Atac.

Manuela Chioccia, consigliera delegata alla viabilità, mobilità e infrastrutture della Città Metropolitana di Roma: “Rinnovo i miei ringraziamenti al Sindaco Gualtieri, ad Anas e al Dipartimento Viabilità che, insieme alla Polizia Locale e Metropolitana, si sono da subito attivati per una rapida riapertura in sicurezza”.

