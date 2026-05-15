Villa Gordiani: riaperta via Buie d’Istria dopo undici anni

Dopo undici anni di chiusure, cedimenti e paura per il dissesto del sottosuolo, via Buie d’Istria torna finalmente percorribile. Nel quartiere di Villa Gordiani è stata riaperta questa mattina la strada simbolo di una delle criticità più complesse del Municipio V, al termine di un lungo e delicato intervento di consolidamento che ha interessato le cavità sotterranee, la rete fognaria e l’intera carreggiata.

Al taglio del nastro erano presenti l’assessora capitolina ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, il presidente del Municipio V Mauro Caliste, l’assessora municipale Maura Lostia, il direttore generale di Acea Ato 2 Andrea Aliscioni e i tecnici coinvolti nell’operazione.

Per anni quel tratto di strada aveva convissuto con profonde criticità strutturali causate dall’instabilità del sottosuolo, fino alla chiusura definitiva della viabilità. Un problema che aveva inciso pesantemente sulla quotidianità dei residenti e sulla sicurezza dell’area.

L’intervento, avviato il 3 novembre 2025, ha richiesto mesi di verifiche e operazioni altamente specialistiche. Prima dell’apertura del cantiere, il Dipartimento Lavori Pubblici ha eseguito rilievi speleologici, indagini geofisiche, sondaggi geognostici e mappature laser scanner per individuare le cavità presenti sotto la strada e progettare il consolidamento.

Il lavoro sul sottosuolo è stato particolarmente complesso. Attraverso perforazioni verticali e opere di confinamento, i tecnici hanno saturato i vuoti sotterranei utilizzando circa 2mila metri cubi di miscela cementizia, equivalenti a circa 150 autobotti.

Una volta completata la stabilizzazione del terreno, conclusa a gennaio 2026, il cantiere è passato ad Acea Ato 2 per il rifacimento completo della rete fognaria e degli allacci ai palazzi della zona.

Infine è stato eseguito il ripristino definitivo della sede stradale e dei marciapiedi, restituendo piena funzionalità alla viabilità del quartiere.

Complessivamente, l’investimento ha superato i 450mila euro: circa 360mila destinati alle opere di consolidamento strutturale e altri 95mila euro per gli interventi sulla rete fognaria realizzati da Acea.

Nel corso dei lavori è stato affrontato anche il tema del verde urbano. Tre alberature considerate compromesse — due malate e una secca — sono state abbattute e sostituite con sei nuovi alberi.

“Riapriamo finalmente una strada che per anni ha vissuto una situazione di forte criticità e insicurezza”, ha dichiarato l’assessora Segnalini, sottolineando la complessità tecnica del cantiere e il lavoro di coordinamento tra più enti.

Per il presidente del Municipio V Mauro Caliste si tratta invece di “uno dei risultati più importanti raggiunti sul fronte delle grandi emergenze territoriali”, insieme alla soluzione della voragine di Tor de’ Schiavi.

Sulla stessa linea anche l’assessora municipale Maura Lostia, che ha parlato di un intervento seguito “con grande determinazione” per restituire ai residenti “una strada sicura e decorosa”.

Il direttore generale di Acea Ato 2 Andrea Aliscioni ha infine evidenziato come il cantiere abbia rappresentato un esempio di gestione integrata delle infrastrutture: “Non basta riparare il danno visibile, bisogna capire cosa accade in profondità. Solo così si arriva a una soluzione definitiva”.

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