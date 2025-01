Villa Pamphilj, dal 27 gennaio rinnovo alberature

Da lunedì 27 gennaio si avviano gli abbattimenti programmati e le rimesse a dimora di alberature a Villa Pamphilj, nell’ambito dell’Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di Riqualificazione del verde nelle ville storiche – Interventi di recupero e riqualificazione del parco di Villa Pamphilj.

Nel dettaglio, gli abbattimenti riguardano 43 pini domestici nella Pineta Storica con grave quadro parassitario a causa delle infestazioni da Toumeyella parvicornis e Tomicus destruens, con contestuale deceppamento e rimessa a dimora di 160 nuovi pini, in numero maggiore rispetto alle piante abbattute a integrazione dei pini abbattuti precedentemente.

Inoltre, il progetto di riqualificazione, coordinato dal Dipartimento Tutela Ambientale, ricompone la continuità dei filari di leccio lungo il viale del Monumento ai Caduti Francesi e il Viale del Casino Algardi, attraverso la sostituzione delle piante in pessime condizioni fitosanitarie e la piantagione di nuovi alberi negli spazi liberi sul filare e nei vuoti che si sono creati a seguito degli abbattimenti.

In particolare, verranno abbattuti 34 lecci, rimosse le ceppaie anche precedenti e rimessi a dimora 166 nuovi lecci, oltre ai 25 che verranno piantati nella Lecceta a integrazione degli spazi vuoti.

