Virus West Nile nel Lazio: 21 nuovi casi

Il Virus West Nile continua a colpire il Lazio. Secondo i dati aggiornati dal laboratorio di Virologia dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, rispetto al 14 agosto sono stati confermati altri 21 nuovi casi: 16 persone hanno manifestato febbre, mentre 5 hanno sviluppato sintomi neurologici.

Le nuove positività sono state rilevate in diverse località della regione, tra cui Aprilia, Ardea, Genzano di Roma, Latina, Pontinia, Sabaudia, Sermoneta e Sezze, con alcuni casi anche in Ciociaria e fuori regione, a Carpinone (IS) e Sessa Aurunca (CE).

Con questi ultimi accertamenti, il totale dei casi confermati nel 2025 sale a 174, di cui la stragrande maggioranza nella provincia di Latina (155). Seguono Roma 6 (10), Frosinone (5), Roma 3 (1) e 3 casi fuori regione.

Sul fronte sanitario, 43 pazienti sono ricoverati in reparti ordinari, 29 sono stati già dimessi, mentre 88 persone restano a casa in buone condizioni. La situazione più critica riguarda 4 pazienti in terapia intensiva. Purtroppo, il virus ha provocato 10 decessi.

Le autorità sanitarie invitano la popolazione a mantenere alta l’attenzione e a seguire le indicazioni di prevenzione contro le punture di zanzara, principale veicolo di trasmissione del virus.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.