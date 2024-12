Voucher sportivi 2024/2025, le graduatorie dei beneficiari

Voucher sportivi a sostegno di persone con disabilità e di ragazze e ragazzi fra i 5 e i 16 anni di famiglie a basso reddito edizione 2024/2025: dopo la pubblicazione dell’avviso che illustrava la procedura sono online le graduatorie.

I beneficiari potranno iscriversi ai corsi, presso la struttura sportiva abbinata in graduatoria al numero di protocollo, entro il 21/02/2025, presentando la “ricevuta” rilasciata dal Sistema al momento della presentazione della domanda (stampata o salvata in formato pdf), recante lo stesso numero di protocollo inserito nelle graduatorie.

Per scoprire se sei destinatario dei voucher, tieni a portata di mano il numero di protocollo della tua domanda e consulta le graduatorie pubblicate dal Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda

