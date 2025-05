Yamini Krishnamurti, una stella della danza classica indiana all’ICBSA

Forse non tutti conoscono l’ICBSA, l’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi (ex Discoteca di Stato), e le sue tante attività che vi si svolgono: incontri, conferenze, convegni, presentazioni di libri e di dischi, proiezioni, concerti e tanto altro!

Fin dagli anni Trenta, questa è una istituzione dinamica e movimentata con un enorme patrimonio custodito, organizzato e restaurato, sempre a disposizione di chiunque abbia la voglia di ascoltare. Le registrazioni delle voci, delle musiche e dei suoni del passato e del presente, i ricordi, le memorie, la realtà e le fantasie, testimonianze ma anche favole, tracce e immagini.

La Discoteca di Stato, oggi Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi, nasce nel 1928 e diventa archivio sonoro nazionale nel 1939. Dopo la guerra, si trasferisce nella sede attuale e crea l’Archivio etnico linguistico-musicale. Dal 1975 è al Ministero della Cultura, con il compito di conservare e divulgare il patrimonio sonoro italiano.

Il patrimonio conta oltre 300.000 supporti sonori e video, strumenti storici di riproduzione, documenti sull’industria fonografica e una biblioteca con 13.000 volumi. Studenti, docenti, studiosi, appassionati, curiosi… Chiunque può guardare il nostro catalogo online, scegliere cosa ascoltare o guardare e scriverci a ic-bsa.servizi@cultura.gov.it per prendere un appuntamento nelle cabine audio – video. Qui è anche possibile all’archivio delle Teche Rai e, unica istituzione in Italia, della Shoah Foundation.

E, last but not least, il bellissimo auditorium dell’ICBSA: si trova al piano terra di Palazzo Mattei di Giove, storico edificio seicentesco nel cuore di Roma. Con soffitto affrescato e struttura acusticamente isolata, è pensato per concerti da camera, registrazioni audio professionali, eventi e conferenze. Dotato di regia, sicurezza, aria climatizzata e connessione cablata, offre anche servizi in via di potenziamento come il live-streaming.

Yamini Krishnamurti, una stella della danza classica indiana

Mercoledì 28 maggio 2025, alle ore 12:30, l’ICBSA ospiterà presso l’auditorium l’incontro e la proiezione del documentario Yamini Krishnamurti, una stella della danza classica indiana. Interverranno Giovanna Leva e Maria Grazia Sarandrea, modera Alessandra Sini. Ingresso gratuito e diretta Zoom. L’evento anticipa il convegno Le danze indiane in Italia.

La Festa della Musica 2025, all’ICBSA

In occasione della Festa della Musica 2025, l’ICBSA, in collaborazione con il Centro Studi Americani, celebra la leggenda della chitarra acustica Preston Reed con un incontro-concerto-aperitivo unico!

Il 21 giugno, dalle 16 alle 20, talk e live straordinario dell’artista che ha rivoluzionato il fingerstyle.

Ad aprire il duo On the Porch.

Ingresso libero fino a esaurimento posti!

