Ztl “extra-large” per Natale, l’ira dei commercianti: “Una scelta scellerata”

Difficoltà che non si limitano solo all’accessibilità:

Ma le difficoltà non si limitano solo all’accessibilità. Secondo quanto dichiarato da Massimo Bertoni di Federmoda Roma Confcommercio, il centro storico è ormai invaso da minimarket e negozi di souvenir, mentre chiudono sempre più attività storiche e negozi artigianali: “Quest’anno hanno chiuso più di 200 negozi e dopo le 18 il centro si svuota. Non basta dire che si ha a cuore il commercio di vicinato, servono azioni concrete”.

Anche Antonio Faidella di Confartigianato Roma evidenzia l’impatto negativo della concorrenza di piattaforme e-commerce e prodotti contraffatti: “A fronte di cambiamenti così profondi, non ci sono politiche per rilanciare i negozi di vicinato. Serve un tavolo di concertazione per discutere del centro storico anche dopo il Giubileo”.