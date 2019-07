Sabato 20 luglio 2019 a Tocco Da Casauria (PE), il paese Abruzzese conosciuto anche per la famosa fabbrica della “Centerba”, caratteristico liquore Abruzzese, e le grandissime pale eoliche, si svolge la 10ª edizione della Notturna Toccolana, 5° Trofeo Cantina Zaccagnini e 1° Trofeo Viberti Trasporti. Nella medesima serata si corrono la competitiva di km 10, una passeggiata non competitiva di 5 km e la tradizionale corsa dei bambini delle scuole elementari del paese.

La Notturna Toccolana è organizzata dall’A.S.D. Tocco Runner e dal dinamismo del Presidente Pino Melchiorre si svolge a Tocco da Casauria, il paese molto caratteristico si trova su un colle nella valle del fiume Pescara, lungo la strada che collega a Roma, poco prima delle Gole di Popoli, un’occasione per abbinare alla giornata sportiva anche l’esperienza culturale che Tocco Da Casauria che sa offrire.

Il ritrovo degli atleti è fissato alle 17,30 in piazza Domenico Stromei, subito dopo partenza gare giovanili e marcia. Ore 20.30 partenza gara competitiva, non competitiva e Fitwalking.

Le iscrizioni saranno accettate fino alle ore 24 del 18 luglio tramite il sito timingrun@gmail.it informazioni Sig. Pino 3337445503. il costo d’iscrizioni e di euro 8 per la competitiva e di 6 per la non competitiva e Fitwalking. Un euro delle iscrizioni sarà devoluto in beneficenza, tale importo andrà alla “ Fondazione Ospedali Salesi”

Nella gara competitiva saranno premiati i primi 5 classificati assoluti/e i primi 10 di categoria, le prime 10 società con il numero di atleti arrivati, inoltre saranno premiati il primo e la prima concorrente della non competitiva. Un ricco pacco gara sarà garantito a tutti gli iscritti. A tutte le categorie giovanili sarà donata una medaglia ricordo dell’evento.

Lungo il percorso saranno predisposti 3 punti di ristoro, un quarto all’arrivo, il ricco ristoro, con “arrosticini e birra” curati dallo chef Sandro della trattoria “ La Quiete”

La Notturna Toccolana, e una manifestazione sportiva, molto apprezzata, anche da atleti di altre Regioni, per la serietà degli organizzatori, per il percorso, per l’accoglienza e il tifo dei Toccolani.