2 giugno, 77° anniversario della Repubblica

Il 2 giugno 2023, per il 77° anniversario della Proclamazione della Repubblica, le cerimonie prenderanno avvio alle 8.30 con la deposizione di una corona all’Altare della Patria, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e proseguiranno poi con la tradizionale sfilata lungo i Fori Imperiali.

In preparazione dell’evento, in centro, a partire dalle 22 di questa sera lunedì 29 maggio e fino alle 5,30 di domani mattina, si svolgeranno le prove generali della parata militare con conseguenti modifiche per 12 linee diurne e 17 notturne. All’alba di martedì, la riapertura al traffico.

Per gli aggiornamenti Roma Mobilità