80° anniversario della Liberazione, mille papaveri rossi a piazza Vittorio

Pubblichiamo il comunicato del Polo civico esquilino in merito all’iniziativa prevista a piazza Vittorio Emanuele II il 25 aprile, nell’ambito delle manifestazioni previste per l’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

Ricordare il sacrificio collettivo delle vittime della Resistenza è l’obiettivo dell’installazione di mille papaveri rossi realizzati all’uncinetto che sarà inaugurata nei giardini di Piazza Vittorio il prossimo 25 aprile.

L’opera, realizzata dalle donne di @Tessiture di pace, con la collaborazione di tessitrici da tutta Italia, nell’ambito del Festival delle liberazioni di POLEIS – Polo civico Esquilino – per l’80esimo Anniversario della Liberazione, vuole essere un’occasione per riflettere e testimoniare i valori che hanno animato la Resistenza.

Vi aspettiamo a Piazza Vittorio il 25 aprile!

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.