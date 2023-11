80° anniversario scontro tra treni di Rignano Flaminio

Durante l’ultima guerra mondiale, nella mattina del 15 novembre 1943, sulla ferrovia Roma Nord (S.R.F.N.), avvenne uno scontro tra treni in prossimità del cimitero di Rignano Flaminio. I morti furono 120 e moltissimi i feriti. I soccorsi (effettuati anche dalle truppe tedesche di passaggio con i propri mezzi) dovettero impegnarsi molto per estrarre i corpi dalle vetture e le operazioni furono rese ancora più difficoltose dalle piogge copiose di quel periodo, tanto che per riportare la situazione alla normalità lungo quel tratto ferroviario si impiegò circa una settimana e le salme vennero sistemate nella Chiesa di Santa Teodora per il riconoscimento da parte dei familiari.

Mercoledì 15 novembre 2023, in occasione dell’80° anniversario, il Comune di Rignano Flaminio e quello di Sant’Oreste, in collaborazione con la Parrocchia e la Pro Loco, ricorderanno quel tragico incidente (uno dei più grandi della storia ferroviaria italiana) ed onoreranno la memoria delle vittime. PROGRAMMA

Ore 10:30 Chiesa di Santa Teodora – Santa Messa presieduta da don Terzilio Paoletti (Vicario generale della Diocesi di Civita Castellana)

Ore 11:15 Piazzale della Chiesa di Santa Teodora – momento di raccoglimento e riflessione alla presenza delle autorità civili e militari, dei familiari delle vittime, delle rappresentanze delle scolaresche del territorio e altri ospiti

Ore 12:00 Luogo del disastro – benedizione della lapide in ricordo dell’incidente e deposizione fiori

L’Associazione Pro Loco Rignano Flaminio APS invita a partecipare, in modo da celebrare insieme questa tragica ricorrenza e permettere a tutti di conoscere anche questa triste vicenda storica affinché non se ne perda la memoria e simili avvenimenti non accadano più.