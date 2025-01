A Centocelle la scuola “Pirotta” chiusa per legionella

Chiusa a livello precauzionale la scuola primaria “Pietro Romualdo Pirotta” nell’omonima via a Centocelle.

Motivo della chiusura, la rilevata presenza del batterio della legionella negli impianti idrici dell’edificio, riscontrata dopo alcuni campionamenti di acqua effettuati nella scuola.

Va detto che le analisi hanno evidenziato la presenza della sola legionella spp, mentre allo stato attuale non risultano tracce di legionella pneumophila, batterio ben più aggressivo del primo e che è causa della legionellosi, infezione che colpisce l’apparato respiratorio spesso in maniera molto aggressiva.

A seguito delle analisi effettuate il 9 gennaio, i tecnici ASL competenti hanno suggerito in via precauzionale al Preside Carlo Zichella di far indossare agli studenti mascherine FFP2, ma il dirigente ha preferito – a maggior tutela di studenti e docenti – chiudere il plesso e distribuire tutti in altre sedi dell’istituto, tra cui la sede centrale di via Luca Ghini, la primaria Marconi in viale Alessandrino e quella in via Francesco Bonafede.

Nella prima circolare inviata ai genitori, il dirigente scolastico scriveva “la durata di questo spostamento è al momento non determinabile, dipende dall’esito dei prossimi campionamenti a seguito della bonifica programmata. Si presume che non possa durare meno di una settimana“.

Quindi, come comunicato dallo stesso Preside pochi giorni dopo con la Circolare n.175, il 16 gennaio sono iniziate le operazioni di sanificazione degli impianti idrici dell’istituto, a seguito delle quali erano previste 48 ore necessarie per garantire il completamento del processo di sanificazione.

Al termine del processo, a seguito del quale sono previsti nuovi campionamenti (necessari per garantire l’effettiva assenza del batterio) il Servizio di Igiene e Sanità della ASL, in caso di effettiva assenza, nei prossimi giorni autorizzerà quindi la riapertura in sicurezza del plesso scolastico.

