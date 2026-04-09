A Roma, 3000 runner alla Run for Autism International

Il 2 aprile 2026 si è celebrata la Giornata Mondiale sulla Consapevolezza dell’Autismo, istituita dall’ONU nel 2007 per accendere i riflettori su diritti, sfide e potenzialità delle persone nello spettro autistico.

E a Roma, come ormai accade da oltre quindici anni, il Progetto Filippide rinnova questo impegno attraverso lo sport, strumento fondamentale di inclusione e autonomia.

Da ieri, e fino a domenica prossima, sono in programma una serie di eventi culturali, sportivi e di sensibilizzazione, con il momento centrale rappresentato dalla Run for Autism International – Memorial Viridiana Rotondi, la corsa organizzata con Opes e co-organizzata dalla Lazio Olympia Runners Team.

La corsa si svolgerà domenica 12 aprile, in occasione della Giornata Mondiale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, con partenza alle 9.30 da Piazza Bocca della Verità.

In programma una gara di 10 km (competitiva e non) e una Stracittadina di 4,8 km, per un totale di oltre 3.000 partecipanti. Alla partenza ci saranno anche la Training Academy Olimpic Roma, la squadra di pallanuoto dell’olimpionico Mario Fiorello, e decine di ragazzi autistici provenienti da alcuni paesi europei, tra i quali una delegazione dell’Albania presente con 42 atleti.

Prima della partenza, alle ore 9, verrà recitata la preghiera del maratoneta per la pace con la rappresentativa di Ahtletica Vaticana. La Run for Autism rappresenta un evento unico in Europa: atleti con autismo e runner neurotipici gareggiano insieme senza distinzioni.

Il percorso attraverserà alcuni dei luoghi simbolo della Capitale, tra cui via dei Fori Imperiali, Piazza Venezia e il Colosseo. Prima della partenza, alle ore 9.00, è prevista nel giardino la “preghiera del maratoneta per la pace” con Atletica Vaticana.

L’evento è patrocinato da istituzioni nazionali e locali, tra cui Regione Lazio, Roma Capitale, CONI e Sport e Salute. Partner ufficiale ITA Airways, che supporterà la delegazione albanese.

Info: www.runforautism.it

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