A Roma arrivano 1.600 nuovi cestoni intelligenti, per una città più “Smart” e pulita

Prende il via da lunedì 2 dicembre il piano di posizionamento dei 1.600 nuovi cestoni getta-rifiuti “smart” dotati di un dispositivo di auto-compattazione.

Le operazioni, svolte da squadre dedicate di Ama, riguarderanno tutti i 15 municipi cittadini e si concluderanno entro il mese di febbraio prossimo.

Questi contenitori vanno ad aggiungersi ai circa 60 già collocati in via sperimentale negli scorsi mesi (municipi I e VII) e saranno aggiuntivi rispetto ai circa 18 mila nuovi Cestini da passeggio “Cestò”.

Prosegue infatti, con oltre 9.500 nuovi Cestò già posizionati, il piano dei nuovi cestini da passeggio in tutta la città.

Sono state completate le maggiori vie commerciali ed entro Natale si concluderà il posizionamento nelle aree di maggior interesse giubilare per assicurare il decoro nelle vie di maggior afflusso dei pellegrini (II e VII municipio), per poi completare entro febbraio il piano in tutti i municipi.

Per quanto riguarda invece i cassonetti stradali si stanno concludendo le operazioni nei municipi II, VI e VII che permetteranno la completa sostituzione dei cassonetti con le nuove colorazioni come stabilito dalla normativa europea in tutti i municipi. Lo comunica AMA S.p.A. in una nota.

Nello specifico i contenitori “intelligenti” hanno la capacità di circa 7 cestini tradizionali grazie alla capacità di ridurre la volumetria stessa dei rifiuti e sono dotati di un sensore che segnala alla centrale operativa di Ama quando stanno raggiungendo un livello di saturazione (70% / 80%). Sono autoalimentati grazie a un pannello fotovoltaico.

I cestoni saranno posizionati in punti sensibili come fermate Metro, capolinea bus Atac, parcheggi bus turistici, stazioni FS, mercati, aree attorno a ville, parchi, cinema e teatri, zone in prossimità di ospedali e università oltre che sedi municipali e principali piazze dei vari quartieri cittadini.

Particolare attenzione nelle operazioni di posizionamento verrà poi riservata alle aree maggiormente frequentate del Centro Storico e del quadrante San Pietro/ Castel S. Angelo/ Prati.

“A poche settimane dall’inizio del Giubileo siamo al lavoro senza sosta assieme ad Ama per accogliere al meglio pellegrini e turisti e assicurare ai romani un servizio di pulizia sempre più puntuale ed efficiente – sottolinea l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi – Con il posizionamento di questi speciali cestoni vogliamo proseguire sulla strada della modernizzazione di tutte le attività di igiene urbana che rappresenta una delle principali priorità di questa amministrazione”.

Per il Presidente di Ama S.p.A Bruno Manzi “il piano di collocamento di questi cestini “smart”, che si affianca a quello riservato ai contenitori tradizionali Cestò, rappresenta un ulteriore step verso quella trasformazione digitale di Ama su cui stiamo puntando con determinazione e che abbiamo recentemente illustrato partecipando ad importanti eventi fieristici sia nazionali che internazionali”

