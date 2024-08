A Roma e Provincia cresce la rete “Punto Poste”

Poste Italiane con la rete “Punto Poste” facilita l’esperienza di acquisto online dei cittadini.

Attraverso la rete “Punto Poste”, infatti, è possibile ricevere gli acquisti online o effettuare spedizioni di resi o pacchi in luoghi alternativi all’ufficio postale e al proprio domicilio anche in estate quando si è in vacanza.

A Roma e provincia, con le ultime abilitazioni, la rete conta ad oggi 1156 punti, che si affiancano agli 393 uffici postali operativi sul territorio.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙