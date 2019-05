A Roma il Festival dello Sviluppo Sostenibile, dal 21 maggio al 6 giugno

Torna l’appuntamento con il Festival dello Sviluppo Sostenibile che da oggi fino al 6 giugno per 17 giorni, tanti quanti gli Obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030 dell’ONU, vedrà il coinvolgimento di tutto il territorio italiano e sarà declinato attraverso iniziative tutte diverse. Roma Capitale, in quanto membro attivo della rete ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile – è direttamente impegnata nell’attuazione di politiche di valorizzazione dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibili nel proprio territorio.

Per questo motivo, durante le settimane del Festival, saranno organizzati da Roma Capitale una serie di appuntamenti volti a raccontare il percorso più recente dell’Amministrazione nel raggiungimento della visione proposta dall’Agenda 2030: dalla presentazione del Rapporto BES 2019 di Roma Capitale giovedì 23 maggio nella sala della Protomoteca in Campidoglio, alla condivisione di nuovi modelli d’azione quali ad esempio la refezione scolastica giovedì 30 maggio nella sede del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, dalla presentazione dell’analisi sperimentale di Roma Capitale insieme e ad altre pratiche internazionali sul ruolo della partecipazione culturale nella realizzazione dell’Agenda 2030 lunedì 3 giugno al Palazzo delle Esposizioni, ad un hackaton dedicato al coordinamento delle reti di volontariato della città martedì 4 e mercoledì 5 giugno nella sede dell’Università LUISS di Roma, da una pedalata nei giardini di Villa Borghese all’esplorazione della città attraverso percorsi di trekking urbano venerdì 31 maggio e, per finire, giovedì 6 giugno alla Casa della Città il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e Clima di Roma Capitale.

Roma, oltre a realizzare appuntamenti inediti, ospiterà una moltitudine di eventi nazionali del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019, compresi quelli di apertura e chiusura ufficiali del Festival oltre ad una serie di incontri e spettacoli organizzati sia dalla società civile sia dalle istituzioni, per un totale di più di 200 appuntamenti.

Nei giorni del Festival tutti gli utenti dell’Istituzione Biblioteche di Roma potranno accedere gratuitamente al corso di formazione sugli obiettivi dell’Agenda 2030.

Per informazioni e programma completo consultare il sito http://festivalsvilupposostenibile.it/2019