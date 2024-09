Acea: 115 anni di storia e innovazione celebrati in grande stile con il sindaco Gualtieri e il Presidente Mattarella

Una serata di prestigio e celebrazione ha illuminato il Salone delle Fontane all’Eur il 17 settembre, in onore dei 115 anni di Acea, uno dei giganti dei servizi pubblici in Italia. L’evento, intitolato “Il futuro dell’acqua, garanzia di sviluppo al servizio del Paese”, ha visto la partecipazione di ospiti illustri tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli.

Un’occasione unica per discutere delle sfide future e delle opportunità nel settore idrico, essenziale per garantire un futuro sostenibile. La serata ha messo in luce i temi cruciali come la transizione idrica, la lotta contro la siccità e la modernizzazione delle infrastrutture. Con l’acqua diventata una risorsa sempre più preziosa, si è parlato di come superare la frammentazione dei servizi e migliorare l’efficienza delle reti esistenti.

Fondata nel 1909 tramite un referendum popolare, Acea è oggi un colosso dell’industria italiana, gestendo una vasta gamma di servizi tra cui l’approvvigionamento idrico, la distribuzione di energia elettrica, l’illuminazione pubblica e artistica, la vendita di energia e gas, la produzione di energia da fonti rinnovabili e la gestione dei rifiuti. Tra i progetti futuri di Acea figura anche la realizzazione del termovalorizzatore di Roma. L’azienda si distingue come il principale operatore nazionale nel settore idrico, servendo circa 10 milioni di abitanti in sei regioni del centro-sud Italia e altri 10 milioni in Sud America.

Durante la celebrazione, il Coro del Teatro dell’Opera di Roma, diretto dal maestro Ciro Visco, ha offerto una performance indimenticabile. È stato svelato anche il nuovo logo di Acea, creato appositamente per il 115° anniversario, e proiettato il video-documentario “Acea da 115 anni sempre accanto a voi”, che racconta la lunga e prestigiosa storia dell’azienda.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso il suo orgoglio per l’evento: “Siamo onorati di celebrare questo anniversario di Acea, un’azienda che ha segnato la storia della nostra città. Acea è un protagonista cruciale per la transizione ecologica e il miglioramento della qualità della vita, partendo dall’acqua. È un player strategico non solo per Roma, ma anche a livello nazionale e internazionale”.

La serata ha celebrato non solo la lunga storia di Acea, ma anche il suo impegno costante per l’innovazione e la sostenibilità, consolidando ulteriormente il suo ruolo di leader nel settore dei servizi pubblici.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙