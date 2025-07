Addio a Giorgio Pietrangeli, pioniere del surf italiano: aveva 59 anni

Si è spento a Roma, all’età di 59 anni, Giorgio Pietrangeli, figura storica del surf italiano e figlio di Nicola Pietrangeli, icona del tennis nazionale. Da tempo lottava con coraggio contro una malattia incurabile, che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Giorgio è stato molto più che “il figlio di”: negli anni Ottanta ha scritto le prime pagine della storia del surf tricolore, partecipando a competizioni internazionali quando questo sport era ancora ai margini della scena italiana.

Con la Nazionale azzurra prese parte ai Mondiali di Portorico nel 1988, agli Europei in Portogallo nel 1989 e, prima ancora, a quelli di Forte dei Marmi nel 1985. Il suo talento fu premiato nel 1989, quando si laureò campione italiano a Viareggio.

Un precursore, un appassionato, un simbolo. Così lo ricordano oggi i vertici dello sport italiano. Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, ha espresso “profondo cordoglio” e vicinanza alla famiglia Pietrangeli, stringendosi «con affetto a tutti coloro che gli sono stati accanto in questo momento di immenso dolore».

Anche la Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard ha voluto salutare Giorgio con un post carico di emozione:

“Oggi si è spento Giorgio Pietrangeli, pioniere del surf italiano e grande sportivo. Ha combattuto fino alla fine un male che non gli ha dato scampo, ma la sua forza e determinazione rimarranno per sempre un grande insegnamento per noi. Giorgio, sei stato ispirazione per tutto il surf italiano e la tua storia continuerà a guidare le future generazioni”.