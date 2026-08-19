Addio ai «furbetti» della domenica: sull’Appia Antica arrivano le telecamere. Varchi chiusi e limite a 30 all’ora

I basoli romani protetti dalle vibrazioni, il silenzio restituito a camminatori e turisti, le pattuglie della Polizia Locale finalmente sollevate dal dover transennare gli incroci ogni fine settimana.

L’Appia Antica, fresca del riconoscimento come patrimonio dell’umanità Unesco, si appresta a vivere una rivoluzione sul fronte della viabilità.

Tra un mese esatto, il prossimo 19 settembre, farà il suo esordio la nuova Zona a traffico limitato territoriale (Ztlt): scatta la fase di pre-esercizio dei varchi elettronici, le telecamere che sanzioneranno chi si ostina a considerare la Regina Viarum un’arteria di scorrimento veloce per tagliare il traffico tra i quartieri della Capitale.

«Compiamo un passo decisivo per tutelare un patrimonio inestimabile — commenta l’assessore comunale alla Mobilità, Eugenio Patanè —. Superiamo un modello ormai obsoleto, fatto solo di divieti festivi affidati ai presidi dei vigili. Con le nuove tecnologie introduciamo una regola chiara e invalicabile: l’accesso ai residenti e a chi frequenta il Parco resta garantito, ma viene cancellato del tutto il traffico di puro attraversamento. Chi entra per raggiungere un’abitazione o un locale dovrà uscire esattamente dallo stesso punto da cui è passato».

La trappola del «varco unico» contro chi usa il Parco come scorciatoia

È questo il cuore della riforma concordata tra il Campidoglio e gli enti di tutela del parco archeologico: la regola del varco unico. Le telecamere incroceranno gli orari e le targhe d’ingresso e d’uscita dei veicoli non autorizzati.

Chi prova a imboccare l’Appia Antica da una parte per sbucare dall’altra, magari per evitare i semafori delle grandi vie adiacenti, si vedrà recapitare la contravvenzione direttamente a casa.

L’operazione punta a ridurre drasticamente i volumi di inquinamento acustico e atmosferico, ma anche a preservare i reperti millenari dalle continue sollecitazioni meccaniche dei veicoli a motore.

Contestualmente, per tutelare la sicurezza di ciclisti e pedoni, l’intera rete stradale interna al perimetro protetto vedrà scendere il limite massimo di velocità a 30 chilometri orari.

Mappa, calendario e deroghe: come cambia la viabilità nel weekend

L’avvio delle nuove regole seguirà una tabella di marcia definita nei minimi dettagli per permettere a residenti e frequentatori abituali di prendere confidenza con il nuovo impianto:

Sperimentazione senza sanzioni: dal 19 settembre parte la fase di test. Per un mese le telecamere saranno in funzione ma affiancate dal presidio degli agenti della Polizia Locale, che si occuperanno di informare gli automobilisti senza far scattare le multe automatiche.

Giorni e orari d’accesso: a regime la Ztl sarà attiva ogni sabato e ogni domenica, dalle 7:00 alle 19:00, per tutti i mesi dell’anno ad eccezione di agosto.

La mappa dei tre portali: i varchi sono posizionati all’imbocco di via Appia Antica (altezza via delle Mura Latine), al nodo tra via Appia Antica e via Appia Pignatelli, e all’accesso di via Ardeatina da via delle Sette Chiese.

Chi può passare: libera circolazione per i residenti, i domiciliati e i lavoratori della zona, oltre ai mezzi del trasporto pubblico, biciclette, veicoli a servizio delle persone con disabilità, bus turistici autorizzati e mezzi di soccorso.

Tutto il resto del traffico privato verrà instradato verso le direttrici esterne come via Cristoforo Colombo, via delle Sette Chiese e via Appia Pignatelli.

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