Addio al tempio del tango al Pigneto: la serratura cambiata sbarra 32 anni di storia del “Tango Bar”

Ci sono voluti un paio di cilindri e il cambio a sorpresa di una serratura per spazzare via, con glaciale cinismo burocratico, trentadue anni di storia culturale e sociale al Pigneto.

Ai primi di agosto la sorpresa amara: chiave inserita nella toppa, il meccanismo che rifiuta di girare e la certezza di essere stati messi alla porta. Senza preavviso, senza un confronto, con un contratto di locazione in regola ancora sulle carte.

A trovarsi di fronte al portone sbarrato di via Macerata 9 è stata Laura Amadei, alla guida dello storico Tango Bar dal 2017. «Il nuovo proprietario dell’immobile ha agito nel silenzio totale — denuncia la direttrice —. È stato un colpo durissimo fermare una macchina vitale da un momento all’altro. Ma la cosa più grave è che dietro quelle serrande restano sequestrate le nostre attrezzature, il materiale didattico, la vita stessa dell’associazione».

Sedie, tavoli, impianti audio di precisione, specchi per la didattica, scarpe da ballo: il tesoro di due sale storiche è rimasto intrappolato dentro quattro mura svuotate d’anima.

La denuncia della gestione: «Cacciati con false promesse»

Secondo la ricostruzione di Amadei, la crisi sarebbe scaturita dalle pressioni della nuova proprietà per superare il precedente contratto d’affitto e proporre un accordo svantaggioso per l’associazione culturale. «Siamo stati messi alla porta con false rassicurazioni anziché cercare una mediazione costruttiva», prosegue la responsabile.

La storia di questa sala affonda le radici nel 1990 a San Lorenzo, grazie all’intuizione dei fondatori Eliana Montanari e Ali Namazi, in un’epoca in cui la danza argentina era una disciplina per pochi amatori. Quattro anni dopo, l’approdo al Pigneto decretò il successo della prima milonga stabile in Italia.

La scuola dei campioni: Nelle sale di via Macerata ha lavorato e insegnato il maestro di fama internazionale Miguel Angel Zotto.

I volti noti della cultura: Tra gli allievi e gli frequentatori abituali figurano interpreti del calibro di Lina Sastri, Graziella Polesinanti, Stefania e Amanda Sandrelli.

Presidio di quartiere e tangoterapia: la mobilitazione della comunità

Nel corso del tempo il Tango Bar si è trasformato in un punto di riferimento sociale per il Pigneto: un luogo aperto a spettacoli con musica dal vivo, serate di aggregazione, laboratori di tangoterapia e iniziative di inclusione per persone con disabilità.

La notizia dello sfratto ha scatenato un’ondata di solidarietà sui social network e nel quartiere, con centinaia di messaggi d’affetto inviati da ex allievi, ballerini e residenti. «L’affetto mostrato dalla gente è l’aspetto più bello di questa brutta vicenda», ammette Amadei.

Il futuro a settembre: caccia a una nuova sede

Con la ripresa dei corsi fissata per settembre, la direzione sta cercando sistemazioni provvisorie nelle sale di altre scuole e spazi associativi della zona per garantire lezioni e allenamenti.

L’obiettivo prioritario resta tuttavia la ricerca di una sede permanente, preferibilmente all’interno del Pigneto, e il recupero del materiale attualmente sotto chiave in via Macerata. «Ripartiamo da zero — conclude Amadei — ma la nostra identità e il nostro spirito rimarranno intatti».

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