Addio all’imbuto di via della Storta: abbattuto il vecchio ponte, ora parte la ricostruzione

Entrano nel vivo le operazioni per la trasformazione di uno dei nodi stradali più critici nel quadrante nord-ovest della Capitale.

Nella giornata di oggi è stato interamente demolito il vecchio ponte di via della Storta, posizionato all’intersezione con via di Boccea e via di Casal Selce.

L’abbattimento segna il passaggio d’asse al cantiere curato dal Dipartimento Lavori Pubblici di Roma Capitale, sostenuto da un investimento complessivo di circa 4,5 milioni di euro, destinato a unire con standard di sicurezza elevati i territori del Municipio XIII e del Municipio XIV.

Le operazioni di smontaggio controllato — con il sollevamento e l’asportazione delle travi portanti — si sono svolte alla presenza dell’assessora alle Infrastrutture Ornella Segnalini, del presidente della Commissione Lavori Pubblici Antonio Stampete, della presidente del Municipio XIII Sabrina Giuseppetti e del presidente del Municipio XIV Marco Della Porta.

Misure sul traffico: attiva la viabilità provvisoria

Per evitare il blocco della circolazione in uno snodo nevralgico per la mobilità di quartiere, il Comune ha predisposto una bretella provvisoria attiva dallo scorso 27 luglio:

Il tracciato provvisorio: La strada di deviazione scorre parallela a via della Storta, con varco d’accesso da via di Mezzenile e rientro diretto su via di Boccea.

Accessibilità totale: La carreggiata temporanea consente il transito a tutti i veicoli, garantendo il passaggio senza limitazioni ai bus del Trasporto pubblico locale, ai mezzi di soccorso e ai veicoli pesanti.

Il progetto del nuovo impalcato: dimensioni raddoppiate entro la fine dell’anno

Completata la rimozione dei vecchi elementi strutturali, la tabella di marcia del cantiere prevede lo scavo delle nuove fondazioni, la riqualificazione dell’alveo e la gettata della struttura in cemento armato.

Successivamente si procederà al montaggio e al posizionamento della nuova campata, al raccordo con le arterie preesistenti, alla posa delle barriere di protezione e all’adeguamento del sistema semaforico.

La nuova infrastruttura raggiungerà una larghezza di circa 10 metri, raddoppiando quasi la luce del manufatto originale (pari a soli 5,18 metri). Il ponte disporrà di due corsie di marcia, una banchina laterale e un passaggio pedonale protetto sul lato destro.

Le dichiarazioni: “Addio a un imbuto storico per i quartieri nord”

«La demolizione del vecchio ponte rappresenta un passaggio decisivo per un’opera attesa da tempo — ha commentato l’assessora Ornella Segnalini —. Abbiamo organizzato le lavorazioni per mantenere sempre aperto il collegamento tra via della Storta e via di Boccea. Entro la fine dell’anno questo quadrante disporrà di una struttura quasi due volte più ampia, sicura e commisurata al traffico attuale».

Sulla stessa linea il presidente della Commissione Lavori pubblici, Antonio Stampete: «Oggi viene eliminata una strettoia storica che per anni ha causato forti disagi ai residenti. La viabilità temporanea ci ha permesso di procedere senza paralizzare la zona. Seguiremo il prosieguo delle opere fino alla consegna definitiva dell’opera».

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