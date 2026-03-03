Affitti al 50% per chi apre a Tor Bella Monaca: la Regione lancia il piano contro le piazze di spaccio
Non solo pattugliamenti e arresti: la sfida alla criminalità nel VI Municipio si combatte ora anche con il supporto economico a chi decide di investire nel territorio.
L’accordo, sottoscritto tra Regione Lazio, ATER Roma, VI Municipio, Forma Camera e l’associazione Tor Più Bella, prevede una vera e propria corsia preferenziale per i nuovi imprenditori.
Canoni agevolati per presidiare il territorio
Il cuore dell’intesa è l’assegnazione di immobili extra-residenziali di proprietà dell’ATER a canoni ridotti del 50% rispetto ai valori minimi di mercato.
Un incentivo concreto per artigiani, commercianti e startup sociali che potranno stabilirsi nel quartiere garantendo, con la loro presenza, quel “presidio di legalità” fondamentale per sottrarre spazi alla microcriminalità e allo spaccio.
I punti chiave del Protocollo:
Durata: L’intesa ha una validità triennale.
Sicurezza: L’Osservatorio tecnico scientifico per la legalità vigilerà sulle assegnazioni per prevenire infiltrazioni della malavita organizzata.
Formazione: Grazie a Forma Camera, i nuovi imprenditori saranno supportati nello sviluppo delle loro attività.
Replica del modello: Se i risultati di Tor Bella Monaca saranno positivi, il sistema dei canoni agevolati verrà esteso anche ad altri quadranti critici della Capitale.
Il ruolo della comunità
Un elemento distintivo è il coinvolgimento di Tor Più Bella APS, realtà associativa radicata nel quartiere, che collaborerà per assicurare che le nuove attività siano realmente integrate con i bisogni sociali dei residenti.
L’obiettivo dichiarato da Francesco Rocca è quello di «ricostruire il tessuto sociale locale», trasformando gli immobili pubblici in motori di inclusione e trasparenza.
