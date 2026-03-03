Affitti al 50% per chi apre a Tor Bella Monaca: la Regione lancia il piano contro le piazze di spaccio

Non solo pattugliamenti e arresti: la sfida alla criminalità nel VI Municipio si combatte ora anche con il supporto economico a chi decide di investire nel territorio.

L’accordo, sottoscritto tra Regione Lazio, ATER Roma, VI Municipio, Forma Camera e l’associazione Tor Più Bella, prevede una vera e propria corsia preferenziale per i nuovi imprenditori.

Il cuore dell’intesa è l’assegnazione di immobili extra-residenziali di proprietà dell’ATER a canoni ridotti del 50% rispetto ai valori minimi di mercato.

Un incentivo concreto per artigiani, commercianti e startup sociali che potranno stabilirsi nel quartiere garantendo, con la loro presenza, quel “presidio di legalità” fondamentale per sottrarre spazi alla microcriminalità e allo spaccio.

Un elemento distintivo è il coinvolgimento di Tor Più Bella APS, realtà associativa radicata nel quartiere, che collaborerà per assicurare che le nuove attività siano realmente integrate con i bisogni sociali dei residenti.

L’obiettivo dichiarato da Francesco Rocca è quello di «ricostruire il tessuto sociale locale», trasformando gli immobili pubblici in motori di inclusione e trasparenza.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.