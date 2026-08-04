Aggiornamento sui lavori in corso nei Centri Anziani del IV Municipio

Trasformare luoghi lasciati per anni al degrado in presidi di socialità sicuri e moderni. Il presidente del IV Municipio di Roma Capitale, Massimiliano Umberti, sceglie la vetrina dei social per fare il punto sui cantieri aperti nei Centri Anziani del territorio, rivendicando una netta rottura con la gestione del passato.

«Per troppo tempo questi centri sono stati lasciati senza gli interventi che meritavano – ha denunciato il minisindaco su Facebook –. Strutture che avrebbero dovuto rappresentare un punto di riferimento fondamentale per la vita di quartiere sono state trascurate per anni. Noi abbiamo scelto di invertire la rotta e cambiare questa storia».

La mappa dei cantieri: dal pavimento nuovo all’addio all’amianto

Il bilancio fornito dall’amministrazione municipale traccia il quadro dei singoli interventi nei diversi quartieri:

Via Filippo Meda: Sono ormai alle battute finali i lavori per la posa del nuovo pavimento. Un restyling mirato a garantire decoro, abbattimento delle insidie e massima sicurezza per la frequenza quotidiana della struttura.

Settecamini: Cantiere quasi del tutto chiuso, ma con un’ultima operazione “inconsueta” in calendario. Giovedì 6 agosto, la Protezione Civile affiancherà un apicoltore professionista per rimuovere in totale sicurezza un grande favo di api insediatosi all’interno del centro durante la chiusura. Subito dopo la bonifica etologica, la struttura riaprirà le porte ai frequentatori.

Ponte Mammolo: L’intervento più complesso e strutturale. Il Municipio ha optato per una ricostruzione integrale previa bonifica e smaltimento totale dell’amianto presente nella vecchia struttura. Il cantiere procede ora per rialzare un centro moderno, sicuro ed ecologicamente adeguato.

Un segnale per la terza età nei quartieri est

La mossa del IV Municipio s’inserisce nel più ampio piano di valorizzazione delle strutture socioculturali dell’area est della Capitale.

Con l’azzeramento delle barriere architettoniche e la bonifica dei materiali nocivi, l’obiettivo dichiarato della giunta Umberti è restituire agli anziani della zona spazi di aggregazione protetti, sottraendo i quartieri periferici all’isolamento sociale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza