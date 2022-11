Al Fantastico Mondo di Babbo Natale con gli elfi pasticceri

Il senso del Natale, degli affetti riuniti, dei bambini sorridenti. Il Fantastico Mondo di Babbo Natale riparte proprio dal senso di quel valore genuino che dovrebbe rappresentare per tutti questa festività. Ecco, quindi, che nel regno incantato aperto presso il Castello di Lunghezza gli abitanti del villaggio di Santa Claus sono pronti a dispensare la polvere della bontà, dell’altruismo e del rispetto verso il mondo che ci circonda.

Con questo spirito il 19 e 20 novembre 2022 sarà possibile partecipare all’iniziativa “Un desiderio in sospeso”, alla quale i bambini potranno aderire per imparare insieme agli elfi pasticceri a decorare dolcetti dalle varie forme, rigorosamente a tema natalizio e quindi da mettere sull’albero, che potranno essere accompagnati da un messaggio del cuore, un desiderio, da dedicare alla natura, al pianeta, a tutto ciò che abbiamo la fortuna di vivere e che merita di essere rispettato e preservato.

A dare il suo benestare ci penserà Babbo Natale in persona con tutti i suoi favolosi aiutanti: elfi postini, elfi pasticceri, elfi acrobati, elfi ballerini e tanti altri personaggi della fantasia come la fata delle nevi, le renne e gli orsi parlanti. Perfino il Grinch sarà più buono in occasione di questo evento, che vedrà la presenza dell’Associazione Immensamente Giulia, nata per ricordare il piccolo angelo scomparso sotto le macerie nel terremoto di Amatrice, che si occupa di progetti dedicati ai bambini e consegnerà delle speciali palline natalizie a chi vorrà sostenere le attività dei bambini meno fortunati che meritano come tutti un felice Natale.

Info Castello di Lunghezza Via della Tenuta del Cavaliere, 230 – telefono 062262880

www.fantasticocastellodibabbonatale.it