Al Parco delle Valli, esercizio fisico, dopo l’attività di innaffiatura

“Corpo sano e mente sana”, e possiamo aggiungere anche “parco sano”. Con queste parole possiamo riassumere la bella iniziativa che si svolge da quest’estate al Parco delle Valli, nel quartiere Conca d’Oro, dove, al termine dell’attività di innaffiatura, i volontari possono partecipare a un momento di esercizio fisico.

Il Chinesiologo Rocco https://www.facebook.com/profile.php?id=100079051969968, molto conosciuto in zona per la sua simpatia e professionalità, si è reso disponibile per andare incontro a questi volontari, che dedicano parte del loro tempo libero alla cura del parco e, in particolare, all’innaffiatura dei piccoli alberi.

Al termine di questa attività, Rocco propone loro un momento di esercizio fisico, trasformando così un’attività di volontariato in un’occasione di benessere e socialità.

Il Parco delle Valli è un luogo speciale. Da diversi anni ospita numerose iniziative gratuite, aperte a tutti e rivolte a persone di ogni età e provenienti da diversi quartieri.

Oltre alle varie attività che vi si svolgono, anche la morfologia dell’area, l’arredo presente e la ricca biodiversità, che merita di essere tutelata, contribuiscono a rendere questo spazio particolarmente piacevole per chi lo frequenta.

La presenza della natura offre infatti un ambiente in cui è possibile allontanarsi, almeno per qualche ora, dallo stress della vita quotidiana e ritrovare una sensazione di tranquillità e benessere.

Un luogo, quindi, dove attività fisica, volontariato, natura e socialità si incontrano, creando un’esperienza positiva per chi dedica il proprio tempo alla cura del parco.

Nel mese di settembre, Rocco sarà nuovamente disponibile per questa splendida iniziativa.

Sul sito del quartiere https://concadororoma.blogspot.com/ , Conca d’Oro Roma, è possibile consultare le notizie e gli aggiornamenti sull’iniziativa e sulle altre attività che si svolgono nel quartiere.

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