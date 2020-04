Al via il Concept 2 Global Century and Marathon Challenge

Indoor Rowing: è tempo di maratona.

Con il protrarsi dell’emergenza Coronavirus, che ha portato alla cancellazione delle principali maratone di indoor rowing e delle altre specialità collegate, acquista ancor maggior significato il Concept2 Global Century and Marathon Challenge, evento che prende il via domani 1 maggio per concludersi il prossimo 15 maggio, gara a distanza che già negli anni passati ha visto la partecipazione di un grande numero di atleti in ogni parte del mondo.

Nel 2019 furono 1423 i protagonisti di questo challenge virtuale, da svolgersi sul vogatore oppure sullo SkyErg o sulla BikeErg della C2. Ci si aspetta che, vista l’impossibilità a partecipare a gare dal vivo, il numero dei protagonisti quest’anno supererà ogni record precedente.

Le gare, tutte estremamente impegnative, sono quattro Maratona (42,195M), Mezza maratona (21,097m) su vogatore o SkyErg, 100km o 50km sulla BikeErg.

Le prove sono individuali e tutti possono partecipare inserendo on line, entro le prime due settimane di maggio, la propria performance. E vinca il migliore….

Spring VIII series: si sta completando la quarta prova-i Trentini della Sine Metu al comando della classifica master

Proseguono intanto le fatiche degli atleti protagonisti delle Spring VIII Series, il challenge a squadre di indoor rowing in cui gareggiano equipaggi virtuali composti da otto elementi. I partecipanti stanno completando la quarta prova.

Dopo i 6000m, 500m e la prova di 30 minuti, questa settimana gli atleti si cimenteranno sulla performance a tempo sui quattro minuti che precede la sfida più temuta, quella conclusiva sui 2000 metri.

Nella classifica parziale stanno andando davvero forte i team italiani, che si stanno confrontando con il meglio a livello mondiale. Nella classifica maschile il Team Borgo Cappuccini è attualmente al quinto posto assoluto mentre nella classifica Master i Sine Metu di Trento, già detentori del record del mondo sulla 100K Small Team 40/49 Hwt (record, come sai, stabilito a Trento in occasione del Festival dello Sport 2019), dopo tre prove, sono al comando della classifica master.