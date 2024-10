Al via ripristino della pavimentazione stradale di viale Bardanzellu

A partire da lunedì 14 ottobre, con cantierizzazione notturna, salvo eventi metereologici avversi, parte l’opera pubblica inerente il ripristino della funzionalità della pavimentazione stradale di viale Bardanzellu (I stralcio), tratto compreso tra l’intersezione con viale Palmiro Togliatti e via Angelica Balabanoff, entrambe le carreggiate. Importo dei lavori: € 768.180,00. DATI TECNICI: fresatura cm 12, rifacimento binder spessore cm 9, tappetino di usura cm 3.Un tratto di poche centinaia di metri ma è sempre meglio di niente.

Invece continuano ad essere ignorati i disastrati marciapiedi di Colli Aniene il cui manto asfaltato risale alla fondazione del quartiere. Tutti i giorni la gente rischia le caviglie ma questo non sembra molto importante per l’assessore ai lavori pubblici Dino Bacchetti e per la giunta municipale. Eppure, erano stati stanziati dei fondi appositi per il Giubileo, un milione di euro per ogni municipio, ma nulla è stato fatto per Colli Aniene. Buche, radici affioranti, vegetazione che ha ormai bucato l’asfalto e continua nel lavoro di disgregazione del manto di superficie. Una persona normale fatica a fare una passeggiata senza inciampare negli ostacoli, figurarsi come procede un portatore di handicap o una mamma con il passeggino.

La precedenza dei lavori va sempre alle automobili e mai ai pedoni. Esattamente in linea con la sicurezza degli attraversamenti pedonali e le ventilate zone 30 dove ancora attendiamo che vengano mantenuti gli impegni presi con le associazioni. Tante chiacchiere e pochi fatti.

